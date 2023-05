Waarpraatsje: Stadichoan wer mylder

DE JOUWER – Nei in pear dagen mei in berûne loft en minder hege temperatueren sil it waar no stadichoan wer wat opknappe.

Woansdeitenacht bliuwt it drûch en op guon plakken soe damp ûntstean kinne. Der stiet net in soad wyn en it wurdt 8 graden.

Tongersdei skynt de sinne sa út en troch, mar der kin ek in bui falle. Der stiet earst hast gjin wyn, letter wurdt de wyn swak oant matich út it noardeasten. It sil in graad of 18 wurde.

Freed, sneon en snein is it mei hast 20 graden noch wat mylder.

Jan Brinksma