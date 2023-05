Waarpraatsje: Oanhâldend drûch

DE JOUWER – Wylst it op guon plakken yn it suden fan Europa al in hiel skoft eazet, hawwe wy hjir mei in lange drûge rite te krijen. It is ek noch kreas en net al te waarm maitiidswaar.

Tongersdeitenacht binne der opklearringen en by in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer om de 4 graden hinne.

Freed is de sine der nei alle gedachten wol aardich by, mar in strieljende dei sil it yn Fryslân net wurde. Der stiet wer in stûfe noardeastewyn en it wurdt in graad of 16.

Yn it wykein sil it wat waarmer wurde.

Jan Brinksma