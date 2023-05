Waarpraatsje: Mylder

DE JOUWER – It begjint lang om let wat op maitiid te lykjen, mar stabyl wurdt it noch net.

Woansdeitenacht binne der flinke opklearringen. De wyn komt út it easten en is swak oant matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. It wurdt 4 graden.

Tongersdei skynt de sinne geregeld en it bliuwt drûch. De eastewyn is matich, mar by de noardkust lâns sa út en troch frij krêftich. Mei 15 oant 19 graden is it noflik waar.

Freed falle der (tonger)buien, mar it bliuwt wol myld.

Jan Brinksma