Waarpraatsje: Mear sinne

DE JOUWER – Fris, drûch en net in hiel soad sinne, sa seach it waar der woansdei út. Op tongersdei meitsje wy wat mear kâns op sinne en it wurdt ek wat waarmer.

Woansdeitenacht kin it opklearje en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. Der is net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige noardewyn. It wurdt in graad of 6.

Tongersdei is de kâns op sinne wat grutter as woansdei, mar in strieljende dei wurdt it net. It bliuwt wol drûch. De wyn komt út noardeasten oant noarden en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Freed feroaret der neat oan it waar.

Jan Brinksma