Waarpraatsje: Kreaze woansdei

DE JOUWER – De sinne hie it tiisdei dreech yn Fryslân, mar it bleau wol drûch. It waar foar woansdei sjocht der wol goed út.

Tiisdeitenacht klearret it op en by hast gjin wyn leit de temperatuer in pear graden boppe it friespunt.

Woansdei skynt de sinne geregeld. De eastewyn is swak oant matich en de temperatuer leit tusken 11 en 14 graden.

Fan tongersdei ôf wurdt it mylder.

Jan Brinksma