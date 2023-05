Waarpraatsje: It bliuwt ritich

DE JOUWER – It wie in skiere tongersdei en it bleau ek net oeral drûch. Freed sil it ek net drûch wêze.

Tongersdeitenacht kin it sa út en troch reine en it is dizenich. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is swak oant matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. It wurdt 10 graden.

Freed begjint skier en it kin sa út en troch wat reine, mar letter komt de sinne der ek by. Yn ‘e rin fan ‘e dei kin der in bui falle. De noarde- oant noardeastewyn is swak oant matich. Mei 18 graden fielt it noflik oan.

Yn it wykein is it kreas waar mei temperatueren om de 20 graden hinne.

Jan Brinksma