Waarpraatsje: Fris mar drûch

DE JOUWER – It wie tiisdei in stik frisser as de lêste dagen, mar dochs wol kreas maitiidswaar. Woansdei feroaret der net in soad.

Tiisdeitenacht is it drûch en der stiet net in soad wyn, mar yn it Waadgebiet waait in frij krêftige noardwestewyn. De temperatuer leit tusken 6 en 9 graden.

Woansdei is de loft earst foar in grut part berûn, mar geandewei de dei komt de sinne der ek by. De noardweste- oant noardewyn is matich, mar yn it Waadgebiet earst noch frij krêftich. It wurdt net folle waarmer as 15 graden.

Nei woansdei bliuwt it foarearst drûch.

Jan Brinksma