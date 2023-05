Waarpraatsje: Einepikewaar

DE JOUWER – In soad sinne en waarm maitiidswaar. Dat is it byld foar it wykein.

Sneon skynt de sinne flink, mar letter op ’e dei sil it wat minder sinnich wurde. De wyn komt út it noardeasten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet mear wyn. De temperatuer leit tusken 15 en 19 graden.

Snein wurdt it mei in graad of 20 noch wat waarmer, mar wy sille de sinne, nei alle gedachten, wol minder sjen. De noardeastewyn is wer matich.

Moandei sil foarearst de waarmste dei wurde. De temperatuer leit dan tusken 20 en 24 graden. De kâns op in (tonger)bui nimt wol ta, mar de sinne skynt grif ek sa út en troch. Der stiet noch hieltyd in matige noardeastewyn.

Jan Brinksma