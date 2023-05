Waarpraatsje: Efkes wat minder waarm

DE JOUWER – Nei in pear ‘waarme’ dagen, sil it no wer in pear dagen frisser wêze.

Moandeitenacht rekket de loft berûn. De noardwestewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt 12 graden.

Tiisdei is de loft foar it grutste part fan ‘e dei berûn, mar letter yn ‘e middei kin de sinne ek noch trochbrekke. It bliuwt drûch. By in stûfe noardweste- oant noardewyn leit de temperatuer tusken 12 en 15 graden.

Fan woansdei ôf krûpt de temperatuer stadichoan wer omheech.

Jan Brinksma