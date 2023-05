Waarpraatsje: Earste waarme dei

DE JOUWER – Wy hiene tongersdei de earste offisjele waarme dei te pakken. It moat dan yn De Bilt 20 graden of waarmer wurde. De earste waarme dei fan it jier wie let. It bliuwt foarearst myld, mar wol ritich.

Tongersdeitenacht falle der in pear buien, miskien wol mei tonger. De swakke oant matige wyn komt earst út it easten oant súdeasten, mar rommet letter nei it súdwesten. Mei 10 graden is it in mylde nacht.

Freed wikselje sinne en buien, miskien wol mei heil, tonger en wynpûsten, inoar ôf. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Yn it wykein falle der ek buien, mar it bliuwt oan ‘e mylde kant.

Jan Brinksma