Waarpraatsje: Buien mar myld

DE JOUWER – It is op it stuit oan ‘e mylde kant, mar it waar giet wol bot hinne en wer. Dat bliuwt yn it wykein ek sa.

Freedtenacht kin op guon plakken damp ûntstean. By hast gjin wyn leit de temperatuer om de 8 graden hinne.

Sneontemoarn liket it wol kreas waar te wurden, mar yn ‘e middei falle der rûnom in pear buien. Der stiet de hiele dei net in soad wyn en mei in graad of 17 fielt it noflik oan.

Snein bliuwt it ek net drûch en wy sjogge de sinne hast net. De súdwestewyn is swak en it wurdt 16 graden.

Moandei feroaret der hast neat. Der stiet in bytsje mear wyn út it súdwesten en de loft is foar it grutste part berûn. Mei 17 graden is it net kâld.

Jan Brinksma