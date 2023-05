Waadkust yn de skynwerpers mei Lânskipstriënnale 2023

Ta eare fan de start fan de Lânskipstriënnale 2023 lansearret Visit Wadden in reisdeiboek mei alle hichtepunten fan in besite oan it Waad.

Fan ’e wike is offisjeel de Lânskipstriënnale 2023 – Dynamyske Waaddelte begûn. De edysje wurdt holden by de Waadkust lâns, fan Den Helder oant de Dútske grins. It doel fan de Lânskipstriënnale is om de dynamyk fan it kustlânskip, dat by it Unesco Wrâlderfgoed Waadsee lâns rint, yn de skynwerpers te setten. Om dat krêft by te setten hat Visit Wadden in unyk reisdeiboek makke.

Tiisdei waard it nije reisdeiboek oan Kening Willem-Alexander oerlange. By syn besite oan Flylân wie de kâns om him it unike eksimplaar persoanlik oan te rikken.

Lânskipstriënnale 2023

Yn 2020 tsjinne in inisjatyfgroep fan LF2028, kulturele haadstêd Ljouwert-Fryslân, in útstel yn by de lanlike stifting Lânskipstriënnale om de Waadkust te selektearjen foar it festival yn 2023. Dat útstel waard takend en de edysje is no begûn. De fokus leit op de Waadseedyk mei de bûtendykske kwelder, de Waadlânbou mei agrotoerisme en de Waaddoarpen mei de tsjerken as moetingsplak.

It evenemint behellet ferskate doelgroepen mei trije ferskillende programmalinen: in ‘Poadium’ foar it brede publyk, in ‘Platfoarm’ foar nije netwurken fan bewenners en ûndernimmers (mei ekstra omtinken foar jongerein) en in ‘Panorama’ foar profesjonals. By dy lêste programmaline wurdt mei oerheden en belanghawwers nei de takomst fan de Waadkust yn it jier 2100 sjoen.

Taastber oantinken oan it Waad

Spesjaal foar de start fan de Lânskipstriënnale hat Visit Wadden in eksklusyf reisdeiboek útbrocht dat alle eleminten fan in besite oan it Waad byinoar bringt, lykas de prachtige natuer, lokale kultuer, gastronomy en tradysjes. It deiboek biedt net allinnich romte om reisûnderfiningen op te skriuwen, mar ek om foto’s en oantinkens ta te foegjen, sadat it in taastber en persoanlik omtinken oan de reis wurdt. De earste tsien eksimplaren binne moandei útrikt oan Els van der Laan, programmalieder fan de Lânskipstriënnale 2023.

Net allinnich foar reizgers

It nije reisdeiboek fan Visit Wadden is net allinnich handich foar reizgers, mar is ek ornearre foar bewenners fan it Waad, leafhawwers fan it Waad en reisleafhawwers yn it algemien. It deiboek is ûntwurpen mei each foar detail en befettet in protte ynformaasje oer it Waad en de unike skaaimerken. It reisdeiboek is fan takom wike ôf te keap by de lokale ûndernimmers yn it Waadgebiet, de VVV’s en de toeristyske ynformaasjepunten.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.landschapstriennale.com.