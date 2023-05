Undersyk nei transaksjes Joadsk fêstgoed yn Harns

Yn de Twadde Wrâldoarloch binne transaksjes fêstlein oangeande 32 gebouwen fan Joadske eigners. It grutste part fan de eigners en harren húshâldens waard deportearre en oerlibbe de oarloch net. Oer dy fêstgoedtransaksjes en de mienskiplike rol dêryn is net folle fêstlein. De gemeente Harns lit dêrom in ûndersyk dwaan.

Boargemaster fan Harns Ina Sjerps: “Alle jierren betinke wy yn stilte it lijen dat Harnzers yn de Twadde Wrâldoarloch oandien is. Sawol Joadske as net-Joadske ynwenners. Oer generaasjes hinne wurde wy rekke troch ferhalen lykas it bombardemint op Harns yn novimber 1941. Minder bekend is it ûnteigenjen en ferkeap fan de 32 gebouwen fan Joadske eigners. It binne 32 ferhalen út Harns dy’t noch hieltyd yn stilte field wurde, mar lûdop ferteld wurde meie.” Mei it ûndersyk wurdt dit jier in begjin makke. It sil nei alle gedachten in goed healjier duorje.



Joadske mienskip yn Harns

Doe’t de besetter Nederlân yn maaie 1940 ynfoel, wennen yn Harns inkelde tsientallen Joaden. De measten wiene hikke en tein yn Harns en harren famyljes wennen der al generaasjes. Bekend wiene ûnder oaren de grientehannel fan de bruorren Pais op de Lytse Bredepleats, de juwelierssaak fan Simon Leijdesdorff op de Lytse Foarstrjitte en de kleansaak fan de famylje Speijer op ’e hoeke Hilligewei/Tjerkestrjitte.

Doe’t yn ’e simmer fan 1942 de deportaasjes begûnen, wennen der neffens de offisjele gegevens 45 stjerdragende Joaden yn Harns. Mar ien fan harren hat de oarloch oerlibbe. De oaren kamen om yn ferneatigingskampen as Auschwitz en Sobibor.