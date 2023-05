Start kaartferkeap nij seizoen Fryske teäters

De fiif Fryske teäters: Teäter Snits, Skouboarch De Lawei, Skouboarch De Harmonie, Teäter de Koarnbeurs en it Posthûs Teäter, bondelje de start fan de kaartferkeap foar seizoen 2023/2024.

Under de neamer ‘Sjoch dy de eagen út ’e holle. Belibje it yn de Fryske teäters’, roppe se mienskiplik it publyk op om yn it nije seizoen wer te kommen om te genietsjen fan moaie nije foarstellingen. Se presintearje harren programma’s fol kabaret, dûns, musical, opera, muzyk en toaniel. It binne foarstellingen foar jong en âld. De kaartferkeap begjint by Teäter De Koarnbeurs op 24 maaie, it Posthûs Teäter op 25 maaie, Teäter Snits op 26 maaie, Skouboarch De Lawei op 27 maaie en Skouboarch De Harmonie foar in part op 27 maaie en ein juny.

Sjoch op de websiden foar mear ynformaasje oer it oanbod en de kaartferkeap.