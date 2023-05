Spesjale edysje fan ‘Dialectologia’ oer dialektklassifikaasjes fan talen yn Europa

Yn oparbeidzjen mei kollega’s fan de University of the Basque Country (Baskelân) en de Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovenië) wurket prof. dr. Hans Van de Velde (Fryske Akademy/ Universiteit fan Utert) oan it DIACLEU-projekt: Dialect Classifications of Languages in Europe.

It doel fan dit projekt is it publisearjen fan in folslein, aktueel en histoarysk oersjoch fan dialektklassifikaasjes fan de yn Europa sprutsen endogene talen. Dêr wurde alle klassifikaasjes yn sammele dy’t oant no foar dy talen publisearre binne en wurde se dêrmei tagonklik makke foar in ynternasjonaal publyk. Alle papers binne skreaun neffens in bepaalde struktuer, sadat ferlykjend ûndersyk mooglik is.

It earste resultaat fan it DIACLEU-projekt is no ferskynd: in spesjale útjefte fan it iepen access tydskrift Dialectologia, ûnder redaksje fan it DIACLEU-ûndersykstiim: Gotzon Aurrekeotxea, Ariane Ensunza, Jožica Škofic en Hans Van de Velde. Dit is de earste fan yn totaal fjouwer spesjale edysjes fan Dialectologia oer dialektklassifikaasjes fan talen yn Europa.

Yn it earste nûmer steane artikels oer it Baskysk, Finsk, Gallo-Romaansk, Grienlânsk, Iersk, Italiaansk, Lúksemboarchsk, Noarsk en Welsk. Yn in lettere edysje komt it Frysk ek oan bar, yn in paper skreaun troch prof. dr. Arjen Versloot (Ryksuniversiteit Grins / Universiteit fan Amsterdam).

Hans Van de Velde hat ek meiskreaun oan de ynlieding fan it temanûmer fan Dialectologia. It is hjir te lêzen.