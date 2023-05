Ried Fryske Beweging fynt wjerklank by oerheden oer it Frysk

De Ried fan de Fryske Beweging hat sawol de provinsjale oerheid as it ryksregear oan west oer it Frysk en koe it mei beide aardich lykfine. Dat docht bliken út in nijsbrief dy’t de Ried ôfrûne wike omstjoerde nei syn stipers.

Yn ‘e mande mei in tal oare Fryske organisaasjes hat de Ried yn desimber oerlis hân mei provinsjaal amtners oer in nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) dy’t yn 2024 yngiet. In tal by dat petear ynbrochte konkrete punten dy’t neffens de Ried thúshearre yn de nije BFTK binne:

It brûken fan it Frysk moat in subsydzjebetingst wêze as de provinsje subsydzje jout oan organisaasjes yn (benammen) de kultuersektor.

Stribje nei 100% trijetalige skoallen yn it primêr ûnderwiis. Ast de talen jong oanlearst, hast in basis foar de rest fan dyn libben.

Soargje foar minder frijbliuwendheid fan de oerheid foar de Fryske taal. It Ryk en de provinsje hawwe op dat mêd in soarchplicht.

Wichtich punt dat nei foaren kaam, is dat der struktureel oerlis komme moat tusken Ryk en provinsje en belange-organisaasjes yn it fjild. De Ried konstatearre dat in soad doelstellings fan de provinsje oerienkomme mei wat de organisaasjes wolle.

Yn maart hat de Ried yn Swol in petear hân mei in delegaasje fan it Ministearje fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip (OCW). Oanlieding wie in brief dy’t de Riedfoarich jier ferstjoerd hie oan de Ried fan Europa oer it Frysk ûnderwiis. De delegaasje fan de Ried wie fernuvere oer wat OCW allegearre by de ein hat op it mêd fan it Frysk en hoe posityf dyen der út soarte foaroer steane. Der is ôfpraat dat de Ried punten by harren ynbringt, dy’t hja meinimme kinne yn de petearen oer de nije BFTK. Oanslutend op dat petear is fia in ynternetkonsultaasje ynsprutsen oer in wetswiziging oangeande it draachflak foar it Frysk yn it fuortset ûnderwiis.

Dat en folle mear is te lêzen yn it nijste printe nijsbrief fan de Ried fan de Fryske Beweging. Klik hjirre om dy digitaal te iepenjen: Nijsbrief RfdFB april 2023.