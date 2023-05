Presintaasje nije dichtbondels fan Joël Hut en André Looijenga no sneon

No sneon is de dûbelpresintaasje fan twa nije dichtbondels: de debútbondel Fuortsjefinne fan André Looijenga en Wurd för wurd för wurd fan Joël Hut. Nigethawwers wurde fan herte útnûge om derby te wêzen.

As ûnderdiel fan de presintaasjes sille André en Joël fansels in priuwke út de bondels foarlêze en fierders bestiet it programma út it optreden fan in pear kollegaskriuwers. Nei ôfrin binne de bondels te keap (priis: € 15,00) en is der in noflike neisit.

Datum: sneon 13 maaie

Tiid: 15.00 -17.00

Plak: Kafee De Gouden Leeuw, Tresoar, Ljouwert (Bûterhoeke 1, 8911 DH)

Minsken dy’t sneon komme wolle, moatte dat yn ferbân mei de catering trochjaan oan Utjouwerij Hispel: info@hispel.nl. Ynformaasje kin ek fia dat mailadres of telefoanysk fia 06-34121977 opfrege wurde.