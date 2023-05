Ofstudearfestival fan Akademy foar Popkultuer yn Neushoorn

“In festival mei de nijsgjirrichste programmearring dy’t mar te betinken is.”, Sa kundiget de Akademy foar Popkultuer yn Ljouwert syn ôfstudearfestival oan. “Ferwachtsje beukende noiserock, spannende films, cutting edge hiphop, prachtich byldzjend wurk en moade, psychedelyske muzyk mei fisuals, dampende techno, yntime fertellingen en mear, allegearre presintearre as ynterdissiplinêr wurk.” In soad ferskillende troch de Akademy oplate artysten presintearje harren nije wurk en dat liket dus hiel wat yn te hâlden.

Ofstudearfestival

Mar leafst 45 studinten fan de Akademy jouwe harren ôfstudearperformance op it earste ôfstudearfestival op 25 maaie op it poppoadium fan de Ljouwerter Neushoorn.

Muzyk: Rowdy – Concepted Evolution

Kamera bylden + montaazje: Frankson Image

Grafysk ûntwerp: Yateesha van Loon

Programma

Dat studinten oan de Akademy foar Popkultuer har ûntwikkele hawwe ta ynterdissiplinêre artysten is dúdlik te sjen yn it programma. In talkshow oer daten, teäterfoarstellingen, in duorsume miny-merk én in wiidweidich muzykprogramma, mei op de line-up ûnder oaren Christopher404 (earder sjoen by Eurosonic Noorderslag 2022) en SSTO (winners Kleine Prijs van Fryslân 2022 ). It is in lytse greep út it blokskema (klik der op om it goed te lêzen):

Fan middeis tolve oere oant healwei fjouweren binne besikers wolkom yn it Neushoorn Café, dêr’t de earste prototypen presintearre wurde fan studinten dy’t no healwei it ôfstudearjen binne. Fan jûns sân oere oant healwei ienen barste de optredens los fan de studinten dy’t dit jier ôfstudearje. De tagong is de hiele dei fergees.