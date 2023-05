Nij koroanaskaai wreidet him fluch

In nij koroanaskaai mei de namme arcturus wreidet him fluch oer de wrâld. Skaai XBB 1.16 feroarsaket in tanimming fan it tal ynfeksjes, mar laat foarearst net ta mear slim sike minsken. Wol is der noed oer de mooglike tanimming fan minsken mei post-covid, seit firolooch Marion Koopmans. It skaai giet foaral yn Yndia en de Feriene Steaten om, mar is ek al yn Nederlân fûn.

XBB1.16 wreidet him rap trochdat antystoffen dy’t troch faksinaasjes opwekke binne, minder goed tsjin de mutaasje beskermje. Dat is reden om wach te wêzen, mar laat foarearst net ta ekstra maatregels. Neffens in wurdfierder fan it RIVM is it nije skaai yn Nederlân noch net yn it rioelwetter fûn, mar wol by guon pasjinten yn sikehuzen. Sûnt it begjin fan de koroana-útbraak yn 2020 binne ferskillende skaaien fan de goarre ûntstien. Omikron kaam fan ein 2021 ôf it measte foar. Underwilens binne der ferskillende soarten fan omikron en dizze nije ferzje is der ien fan.

Firologe Koopmans seit dat der gjin oanwizingen binne dat minsken siker wurde fan de nije mutaasje. It liket gjin gefolgen te hawwen foar de slimheid fan de klachten. Wol sprekt se har noed út oer de mooglike tanimming fan it tal pasjinten mei post-covid. By dy sykte, dy’t ek wol long-covid neamd wurdt, hâlde pasjinten langere tiid lêst fan koroanaklachten. Hoe’t de sykte ûntstiet, is noch net bekend. Dêr wurdt ûndersyk nei dien.

In Britske wittenskipper oppere in deimannich lyn dat de Britten yn it iepenbier ferfier wer mûlekapkes drage moatte soene. Mar dêr sjocht it RIVM gjin oanlieding ta.