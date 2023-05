Natuermuseum Fryslân fiert 100e jierdei mei festival

Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert hat in bysûndere jierdei te fieren. Tongersdei 18 maaie is it nammentlik presys hûndert jier lyn dat it museum oprjochte waard. En om’t de jierdei yn it himelfeartswykein falt, is der in festival fan mear as ien dei fan makke. In festival dat draait om de natuer tichteby, yn de eigen omkrite. Der is diskear net allinnich fan alles te belibjen binnen de muorren fan it museum, mar der wurdt ek bûtendoar op ûndersyk útgien.

Mei it festival stiet de natuer om it museum hinne sintraal. Hokker fûgels, beammen en ynsekten libje der en wat hawwe se nedich om te oerlibjen? Op in leechdrompelige, fleurige en foaral feestlike manier wurdt dy dagen omtinken oan bioferskaat yn de stêd jûn. Der binne in protte aktiviteiten, sawol binnen- as bûtendoar. Sa binne der ferskate (kreative) wurkateliers foar bern, foarstellingen, ferhalen en in film oer natuer yn de stêd. Besikers sille ûntdekke wat der groeit en bloeit om it museum hinne, mei in ekskurzje nei de Prinsetún of mei in pream yn ’e rjochting fan de Ljouwerter Bosk. Muzyk is der ek. Studinten fan de oplieding D-Drive lieten har troch de natuer ynspirearje en wat dat opsmyt is yn it festivalwykein te hearren. Sigrid Kingma, Dichter fan Fryslân, makke spesjaal foar it jubileum in gedicht oer bioferskaat.

Njonken alle aktiviteiten is it fansels ek feest. Bern kinne mei harren favorite krûper oer de griene loper en har in echte VIP fiele. Besikers kinne in oantinken yn de oantinkensbeam efterlitte of in lekkere wrap meitsje by de iterijwein fan Mama Mascha.

De iepening is op woansdei 17 maaie yn it bywêzen fan kommissaris fan de Kening Arno Brok. It festival sels duorret fan tongersdei 18 o/m snein 21 maaie 2023. Sintrale punt en útfalsbasis foar alle aktiviteiten is it plein foar it museum.

De yntree foar it museum mei ynbegryp fan alle aktiviteiten is: foar ien dei € 5 de persoan, foar alle fjouwer dagen fan it festival € 10 de persoan. Der is ek in spesjale Freone-aksje: wurde besikers foar of mei it festival Freon fan it Natuermuseum, dan is de tagong foar it hiele festival fergees. De Underwettersafary is mei it festival ticht.

Mear ynformaasje is de finen op www.natuurmuseumfryslan.nl.