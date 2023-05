Maitiidsbyld

Sake Roodbergen fan Akkrum, de man fan wa’t meikoarten de achtste Frysktalige natuergids útkomt, stjoerde ús dizze prachtige foto, koartlyn nommen, as bewiis dat it wer maitiid is, al tsjûget it waar dêr noch net alle dagen fan.

Roodbergen skriuwt: It giet om in Oranjetipke, in wyfke – dus sûnder oranje tipke – dat op Sipelkrûd (Look zonder Look, Alliaria petiolata) sit. De plant hat noch blommen mei huning en stomoal, mar ek al fruchtsjes dy’t rypje.