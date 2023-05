KNAW-partnerskip foar Nelleke IJssennagger, direkteur Fryske Akademy

Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, direkteur-bestjoerder en ûndersiker by de Fryske Akademy, hat ien fan de tsien KNAW Early Career Partnerships (ECP) takend krige. Dêr kinne ûndersikers ynnovative ideeën of metoaden foar ûndersyk mei ferkenne. Hja krije dêr in bedrach fan € 10.000 foar takend, om in ynterdissiplinêre gearkomste te organisearjen.

Lagen fan betsjutting

Frou IJssennagger-van der Pluijm is der tige wiis mei dat se it ECP takend krige hat: “It jout my in prachtige kâns om de ynterdissiplinêre gearwurking fierder út te bouwen. Yn myn gefal giet dat oer it sintraal stellen fan de kust en it tijgebiet as holistysk ûndersykstema en as lânskip fan lagen fan betsjutting, dy’t net mei-inoar konkurrearje moatte soene. It is in moaie kâns foar gearwurking yn Fryslân – yn it foarste plak mei prof. Theunis Piersma fan BirdEyes, mar ek mei oaren – en ynternasjonaal. Want dit tema ferbynt Fryslân mei de hiele wrâld.”

Promovearre ûndersikers

It ECP kin takend wurde oan promovearre ûndersikers dy’t wurksum binne by in universiteit of in ûndersyksynstitút Nederlân, ynklusyf it Karibysk diel fan it Keninkryk, en net langer as sân jier lyn promovearre binne. Alle jierren krije maksimaal tsien ûndersikers in ECP. Op de webside fan de KNAW is te lêzen wa’t der dit jier fierder ien krige hawwe.