Keunst yn de skuorre, Axomama en Bietpicknick

De fjirde edysje fan de Bildtse Aardappelweken wurdt fan freed 23 juny oant en mei sneon 8 july 2023 holden. Yn fjouwer boupleatsen is keunst te bewûnderjen. Boppedat wurdt der in teäterstik opfierd en der is livemuzyk op de Bietpicknick. De rûte giet oer de Alde- en Nijebiltdyk ûnder Sint-Anne op It Bilt.

It tema ‘Foetprint’ sil yn de ferskillende aktiviteiten weromkomme. Krekt as yn de foargeande edysjes sil der yn ierappelskuorren en -loadsen keunst te sjen en te belibjen wêze. Jonge, startende keunstners krije in poadium. Der is ek nij wurk te sjen fan fêstige nammen. De kar fan de keunstners is opnij yn hannen fan de betûfte Anita van Os fan Galerie De Roos van Tudor yn Ljouwert.

Axomama is de goadinne fan ’e ierappel. Mar sy begjint hieltyd mear op in minske te lykjen en feroaret in man yn in ierappel. It teäterstik draait ek om de fraach hoe’t natuer en technology har ta-inoar ferhâlde. It komyske en muzikale stik is skreaun troch Hein Jaap Hilarides. De regy is yn hannen fan Theo Smedes. De rollen wurde spile troch Tet Rozendal, Theun Plantinga, Jitze Grijpstra en Kimberley Piek. Dy sille ek ferskate lieten sjonge.

By einsluten is der in ûnferjitlike Bietpicknick mei livemuzyk. De tagong is fergees. Op it poadium binne optredens fan nasjonaal oanstoarmjend talint Faske, mar sjonger Jan de Vries is ek presint. It programma wurdt folslein makke troch optredens fan de froulju fan Hot en Toasty, Timo de Jong mei syn band en de muzyk fan Neil Young’s Harvest, fertolke troch it duo Harteveld en Krako.

De lêste suksesfolle edysje fan de Bildtse Aardappelweken datearret fan 2018, it jier fan Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa. De wjerslach fan dy aktiviteiten en it entûsjasme dêr’t de ierappelsektor mei yn it ljocht set is, wie grut. Doe is der ek in grut tal minsken berikt. Sadwaande hat de stichting besletten om de Bildtse Aardappelweken yn 2023 wer te organisearjen. In foar in part nij en jong bestjoer set de skouders derûnder.

Op www.bildtseaardappelweken.nl binne kaartsjes foar Axomama te krijen.