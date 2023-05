[L]2023 (Lânskipstriënnale 2023) hat foar Noardeast-Fryslân in konsept ûntwikkele om de regio te belibjen. It hjit Bezienswaardigheden en beleving. It konsept bestiet út in stikmannich digitale kaarten en it kaartspul Ofdwale yn Noardeast-Fryslân. Dat is yn gearwurking mei de stifting Vitale Waddenkust dien. De stifting is in frijwilligersorganisaasje dy’t de leefberens oan de Waadkust fuortsterkje wol troch nije inisjativen en it ferbinen fan besteande saken.

Mei it kaartspul giet men op ’en paad op ’e siik nei bysûndere lokaasjes yn de omkrite fan de Waadkust yn Noardeast-Fryslân. In oersichtlik lânskip mei rêst en romte. Dêr is it lânskip in leech kanvas dêr’t men de fantasij de frije rin litte kin. En as kroan fynt men oan de boppekant fan Nederlân de Waaddyk, dy’t it gebiet ynlik omearmet en beskermet. De kaarten wize jin in wei troch it lânskip. Se binne in manier om yn dy bysûndere krite te swalkjen sûnder te ferdwalen.

It kaartspul is ôfrûne woansdei by de maitiidsgearkomste fan de QOP (Fersnellingsaginda Noardeast-Fryslân) yn Bûtenpost troch de stifting Vitale Waddenkust oanbean oan de wethâlder toerisme Noardeast-Fryslân, Pieter Braaksma.

Mear ynformaasje oer it kaartspul is te finen op www.visitwadden.nl/ofdwale.