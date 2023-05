Libbensferhalen Reinder Brolsma en Trinus Riemersma

Yn it Trijelûk oer de Biografy, dat organisearre wurdt troch Tresoar, De Freonen fan Tresoar en it Feitsma Fûns – Fûûns fwar ut Frysk, komme alle kearen twa biografen oan it wurd oer it sjenre biografy en wat in biograaf by it skriuwen fan in libbensferhaal tsjinkomt. Se fertelle oer harren ûnderfiningen en it ûndersyk dat se dêrfoar dwaan moasten. (https://www.itnijs.frl/2023/04/trijeluk-oer-de-biografy-by-tresoar/).

De twadde jûn is op tiisdei 23 maaie. Dan sil Alpita de Jong it hawwe oer har biografy oer Joast Halbertsma (1789-1869) en oer de biografy dy’t se op it stuit ûnder hannen hat, dy oer Keninginne Wilhelmina (1880–1962).

De twadde sprekker is Doeke Sijens. Hy beskreau earder it libbensferhaal fan de skriuwer Reinder Brolsma (1882-1953). No wurket er oan de biografy oer de skriuwer Trinus Riemersma (1938-2011).

De tredde biografyjûn is op tiisdei 27 juny. Dy stiet alhiel yn it teken fan de biografy oer Tony Feitsma.

De jûnen wurde holden yn Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert en begjinne om 19.30 oere. Wa’t komme wol moat him foarôf wol efkes oanmelde (sjoch https://www.google.com/tresoar+agenda).

Yn de neisimmer wol it bestjoer fan it Feitsma Fûns it tradisjonele ‘Bûter yn ’e brij’ wer organisearje. Neiere ynformaasje komt mei de tiid.