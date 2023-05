Jouster Fanfare Orkest organisearret Befrijingskonsert

It Jouster Fanfare Orkest jout op freed 5 maaie in konsert ta eare fan de frijheid. It konsert wurdt holden yn De Trinitastsjerke op It Hearrenfean en begjint om 20.00 oere.

Mei sang fan it Lemster Manljuskoar, skilderijen fan skoalbern fan CBS De Burcht en CBS De Roerganger, gedichten fan learlingen fan it Bornegokolleezje en ferhalen fan minsken dy’t de oarloch oerlibben, wurdt it in konsert mei muzyk en wjerfarringen út dy tiid. Klaas Jansma sil de presintaasje op him nimme.

Ut dy ferskillende ynfalshoeken wei sil ‘de frijheid’ of it ûntbrekken dêrfan, dield wurde. De muzyk en ferhalen wurdt stipe mei projektearre bylden. Troch de kombinaasje fan byld, ferhalen en muzyk wurdt it gefoel en de betsjutting fan it begryp ‘frijheid’ op ferskate manieren oerdroegen.

Kaarten binne te besetten fia www.jousterfanfare.nl, Primera De Jouwer, Boekhuis De Brug op It Hearrenfean en drogisterij Hak op ’e Lemmer.