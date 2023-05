Iepenloftspul ‘Wat bisto leaflik!?’ oer Waling Dijkstra fan 8 o/m 17 juny yn Spannum

Fan 8 oant en mei 17 juny spilet yn Spannum in nij Frysk iepenloftspul Wat bisto leaflik!? oer Waling Dijkstra (1821-1914), ien fan Fryslâns ferneamdste skriuwers en grûnlizzer fan de Fryske toanielkultuer. It stik is op fersyk fan Team Waling Dijkstra fan Spannum skreaun troch Dick Jansen út Burgum, en syn frou Tineke Broers hat de rezjy. Beide binne al jierren aktyf yn de wrâld fan de iepenloftspullen yn Fryslân.

Ynhâld stik

Waling Dijkstra moast yn Spannum de bakkerij mei syn mem draaiende hâlde. Dat die er mei tsjinsin, want hy hold him folle leaver dwaande mei skriuwen en dichtsjen yn de Fryske taal. Yn it doarp hiene se fanwegen syn oare wize fan tinken net safolle mei him op. Op romantysk mêd hold er him ek net oan de yn dy tiid jildende regels. Dat allegearre soarge foar in soad drama yn syn libben. De titel Wat bisto leaflik!? ferwiist nei syn bekende liet Simmermoarn, mar wie Waling sels wol sa leaflik?

Skriuwer en regisseur

Foar it earste iepenloftspul oer de grûnlizzer fan de Fryske toanielkultuer moast in kreatyf team mei in soad ûnderfining gearstald wurde. Mei it pear Tineke Broers en Dick Jansen út Burgum stiet der in sterke basis. Jansen skreau it stik en Tineke Broers is de regisseur. Beide hawwe in soad ûnderfining mei iepenloftspullen. Jansen skreau ûnder oaren De Oerfal (2013) yn Ljouwert en bewurke it ferneamde boek Turks Fruit fan Jan Wolkers ta in iepenloftspul yn Dronryp (2019). Syn frou regissearret sûnt 2005 iepenloftspullen, ûnder oaren op ’e Harkema: Tabak!, Simke en Dûnsjende Wiis en De Oerfal yn Ljouwert. Jaap Groen hat it dekôrûntwerp makke nei’t er yn Spannum ynspirearre rekke troch de lokaasje yn de greiden neist de tsjerke. Dukke van der Ende hat de kostúms ûntwurpen en dêrnei dy mei de froulju fan it naaikafee Winterjûnenocht yn Spannum ek makke.

Ta gelegenheid fan it 125-jierrich bestean fan CMV Oranje

Trije jier lyn, oan it begjin fan de koroanakrisis, frege de kristlike muzykferiening Oranje oan Stifting Mei-inoar Spannum om help by it organisearjen fan in iepenloftspul oer Waling Dijkstra. Soks fanwegen it 125-jierrich bestean fan de muzykferiening. Thom Zigterman, de dirigint fan korps Oranje en in betûft komponist, waard frege om foar it stik de muzyk te komponearjen. Dy hat him ynspirearje litten troch it bekende liet Simmermoarn dat Waling yn 1851 yn Spannum skreau.

Mienskip fan Spannum set de skouders derûnder

It begûn te brûzjen yn de mienskip fan Spannum. Nei in ‘Simmermoarn rintocht’ yn 2021, in boerebrulloft yn 2022 en in gedichterûte en lêzing yn 2023 wist elk yn Spannum wa’t Waling Dijkstra wie. Oan in iepenloftspul oer him woene in hiel soad wol meiwurkje. Dat wie no krekt it doel: safolle mooglik Spannumers meidwaan litte oan it projekt. Foar de toanielspilers út Spannum in moaie kâns, mar ek talinten út de regio krije in kâns yn dat stik. Yn de greide neist de sate It Hynder, is it alle jûnen in drokte fan belang. Binne it net de mannen fan de bouploech, dan binne it wol de froulju fan de klean dy’t alles klearsette. As de spilers en it korps repetearje en de lûden oer it doarp driuwe, begrypt hiel Spannum wêrom’t se har sa graach foar dit iepenloftspul ynsette wolle. Fan de 250 ynwenners fan Spannum binne der mear as 200 as frijwilliger by belutsen en dan binne der ek noch frijwilligers fan bûten Spannum dy’t meihelpe. De âldste frijwilliger, Tryntsje Beuckens, is 97 jier. Dy breidet de sokken foar har oerbeppesizzer Sybren Altenburg, dy’t Waling Dijkstra as bern spilet.

De passys fan Waling op de Passy Pôle belibje

Yn Spannum moat it altyd krekt efkes wat oars as oars. Yn 2017 waard it iepenloftspul It Kistke fan Sybrant Roorda op seis lokaasjes opfierd en moast it publyk sels fjochtsje op de Pôle. No wurdt der net fochten, mar kin it publyk de passys fan Waling Dijkstra belibje op de Passy Pôle. It kin sels kreatyf oan ’e slach, genietsje fan foardracht en muzyk en boartsje mei taal. Dat kin allegearre fan 19.30 oere ôf, foarôfgeand oan it iepenloftspul Wat bisto leaflik!?, dat om 21.00 oere begjint. Wa’t as earste op de Passy Pôle is, mei ek as earste op de tribune. Kaarten binne te besetten fia: www.watbistoleaflik.nl.