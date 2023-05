Hein Jaap Hilarides: Onbestimde rúmte

Kollum

’t Waar smoorhyt bútten, maar de floerferwerming ston op ’t fúlst. Dat deugde niet, dat waar dúdlik. Wij hadden al twee keer een bij ’t systeem had, en nou waar ’t weer in ’e war.

De eerste keer waren de batterijen fan de thermostaten ferfongen. De tweede keer waar ’t hele systeem nalopen. De monteur had alles tsjekt. En doe waar ’t goed.

Ant wij op ’n kouwe offen de thermostaat in de slaapkamer omhoog draaiden. Niet foor de slaapkamer, maar foor de badkamer. Die twee rúmtes binne naamlik koppeld. En dat waar ’t probleem, kwam de monteur fan ’t installasyburo doe achter. Deuze monteur wist alles fan ferwermingssystemen. ’t Bleek dat d’r ’n klep stikken waar, ’n ‘driewegklep’ foor de kinners.

Tidens de kontrôle most nagaan worre welke pomp bij welke rúmte hoorde. Op ’t paneel ston ok ’n rúmte met de gehaimsinnige ôfkorting ‘o.r.’. Dat staat foor ‘onbestemde ruimte’. ’t Fiel niet met om út te finen welke rúmte at de ‘onbestemde ruimte’ nou krekt waar.

De floerferwerming is as ’t leven, wat dat angaat. Elke ‘onbestimde rúmte’ krijt ’n bestimming, hoe onbestimd die bestimming meskien ok weze mâg. En soa is ’t ok met ’n stikky. Eerst is d’r niks, je wete niet wer’t ’t na toe gaat. En dan is d’r ’n tekst.

De rúmte is bestimd.

Hein Jaap Hilarides wennet yn It Bilt. Hy studearre Frysk oan de Universiteit van Amsterdam en skriuwt yn it Frysk, it Biltsk en it Nederlânsk.