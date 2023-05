FryslânDOK ‘Unkrûd bestiet net’ te sjen op 20 en 21 maaie

Yn de FryslânDOK ‘Unkrûd bestiet net’ helpt Douwe minsken dy’t it dreech hawwe. Sa lêst er brieven, bringt er klean en docht er boadskippen. Douwe harket en oardielet net. Net oer wat minsken net kinne, wêr’t se weikomme, hoe’t se tinke en libje. De FryslânDOK ‘Unkrûd bestiet net’ fan Froukje van Wengerden is te sjen op sneon 20 en snein 21 maaie by NPO2 en Omrop Fryslân.

Douwe Beimin ken de ferhalen fan de minsken efter de sletten doarren en suterige gerdinen. De opbouwurker en oprjochter fan Stichting PAS Fryslân (Platform Armoede en Schulden) rydt mei syn âlde reade auto troch Ljouwert. Strjitten dêr’t je oars samar oan foarbyride. De sjoggers komme yn ’e kunde mei Kees, dy’t syn brieven net sels lêze kin en net mei syn fersliten knibbel nei dokter doar, omdat er benaud is dat him dat jild kostet. Se moetsje de Syryske Dima, dy’t op har 14de al mem waard neidat se úthoulike wie. No wennet se mei man en twa bern en in tredde op komst yn in lyts appartemint yn Heechterp-Skieringen. En se treffe Peter dy’t as allinnichsteande heit net mear rûnkomme kin no’t syn soan 18 jier is en de bernetaslach ferfalt. As Douwe de need wat ferlichtsje kin, docht er dat. Want earmoed is earmoed.

FryslânDOK ‘Unkrûd bestiet net’

Sneon 20 maaie NPO2 15.30 oere (werhelling snein 13.18 oere);

Snein 21 maaie Omrop Fryslân 17.00 oere (werhelling alle oeren).

