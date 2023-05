Foar it earst Keltyske talen by kroaning

It liet ‘Veni Creator’ waard sneon by de kroaning fan Kening Charles en Keninginne Camilla songen yn de fjouwer offisjele talen fan it Feriene Keninkryk: it Ingelsk, Welsk, Skotsk Gaelic en Iersk Gaelic. Net earder wiene de Keltyske talen fan it Feriene Keninkryk yn in kroaningsseremoanje te hearren.

In part fan de tsjinst wie yn de Welske taal. De wrâldferneamde Welske operasjonger Sir Bryn Terfel wie ien fan de solisten. Charles hat de muzyk foar de seremoanje persoanlik útkeazen. Hy hat yn 1969 Welsk studearre oan de universiteit fan Aberystwyth om him ta te rieden foar syn grutte taspraak by Caernarfon Castle dat jier. Foar’t er Kening waard, hie Charles de titel Prins fan Wales en dy titel hat er no trochjûn oan syn âldste soan William.

By de seremoanje waarden ek psalmen en beaën yn it Welsk, Skotsk-Gealic en Iersk-Gaelic songen. De kroaning moatst it ferskaat fan de hjoeddeiske mienskip fan it Feriene Keninkrik wjerspegelje. Dêrmei wol Charles sjen litte dat er in Kening foar alle ynwenners fan it lân wêze wol.