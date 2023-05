FNP mei filmke op ‘e siik nei nije meiwurker

“Op moandei begjinne do en dyn kollega mei in bakje kofje en nimme de wike troch. De fraksje kriget de stikken foar de gearkomste fan it wyklikse fraksje-oerlis op tiisdei. Dêr wurd de strategy yn de fraksje útset. Do en dyn kollega riede inisjativen ta, wêrmei’t de fraksje it belied fan de provinsje besiket te feroarjen. Fia in parseberjocht en de sosjale media wurde ús ynwenners dêrfan op de hichte brocht. Op de moanlikse gearkomste fan Provinsjale Steaten sjochst do dat it allegear yn de praktyk brocht wurdt. En as it belied yn De Haach of Brussel makke wurdt, dan bist do der by wannear’t de fraksjeleden yn oerlis gean mei leden fan de Twadde Keamer of it Europeesk Parlemint.”

Dy sfearympresje brûkt de FNP yn in advertinsje foar in nije beliedsmeiwurker. En der wurdt mear kreativiteit ynset, want foar de advertinsjekampanje is ek in fleurich filmke makke, dêr’t de suggestje fan útgiet dat de nije meiwurker o sokke aardige kollega’s kriget:

Likegoed moatte de funksje-easken fansels dúdlik kommunisearre wurde. Dit binne de wichtichste:

Do bist nijsgjirrich en meist graach nije dingen leare en nije ûnderfiningen opdwaan;

Do hast wille yn it lêzen fan beliedsstikken, it útsykjen fan politike fragen en it útwurkjen fan inisjativen, yn oparbeidzjen mei de Steateleden;

Do kinst ferbannen lizze tusken provinsjale, nasjonale en Europeeske polityk;

Do behearskest it Frysk yn wurd en skrift of bist reewillich om dy it Frysk eigen te meitsjen;

Do bist soarchfâldich en krekt yn it wurk.

Sjoch foar mear ynformaasje de webside fan de FNP.