Emosjonele spiler lit Dútske plysje útride

Yn de Dútske dielsteat Sleeswyk-Holstein is ferline wike de plysje útriden foar in hystearyske spiler yn it doarpke Bendfeld. Ferskate minsken út de buert skillen de plysje, omdat se ien om help roppen hearden. De plysjes giene op de melding ôf en kamen út by in emosjonele jongkeardel dy’t in kompjûterspul spile.

It wie foar omwenners en de helptsjinsten lestich om derefter te kommen wêr’t de needgjalpen wei kamen. Neidat sûnder sukses in bassin ûndersocht wie, sette de plysje úteinlik mei de frijwillige brânwacht in drone yn om de jonge te finen. Dy fertelde letter oan de plysje dat er mei oaren in spul op ynternet spile. Hy rôp om help wylst in rút iepen stie. Omdat er de lûden fan it spul op syn koptelefoan hearde, hie de jonge net troch dat er sa hurd oan it razen wie.

Hy ûnthiet syn doarpsgenoaten yn Bendfeld om tenei by it spyljen syn emoasjes stiller te uterjen.