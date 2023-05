Eksposysje keramyk Riet Bakker & fotografy Mariëlle Gebben by Bax Kunst

Galery Bax Kunst yn Snits lit mei in eksposysje keramyk fan Riet Bakker en fotografy fan Mariëlle Gebben sjen. Beide keunstners binne debutanten by Bax Kunst: “Hja stiene al in skoftke op ús ferlanglist. Wy binne dan ek bliid dat we harren just tegearre presintearje kinne. It wurdt in prachtige komby”, seit galeryhâlder Redmer Bax.

De klaai yn lutsen

Riet Bakker wennet en wurket yn it buorskip Woold by Wnterswyk. It wurkjen mei klaai ûntwikkele se, neist har berop as dokter, fan hobby nei passy. Yn 1986 keas se foar in profesjoneel eigen atelier, gie ynearsten as dokter yn dieltiid fierder en is no keramist fan berop. Hja eksposearret geregeld yn binnen- en bûtenlân. Ut sêfte platen klaai bûcht en knettet se organysk abstrakte foarmen mei in strakke foarmjouwing. Floeiende faak symmetryske kontoeren en yntrigearjende patroanen fan iepeningen, richels en skreven binne har skaaimerken. Glêde, glânzjende dielen wurde omjûn mei in ‘hûd’ fan rûge klaai en/of krimpende en kraaljende glazueren en komme sa ta libben.

It arsjitekturale aspekt yn foarmen út de natuer en de dynamyk fan groei en beweging fan (mikro-)organismen sprekke de keunstneresse oan. Alde tekeningen út Kunstformen der Natur (1899 – 1904) fan Ernst Haeckel brochten har op it spoar fan mikro-organismen, benammen diatomeeën, forminifera en radiolaria. Oarspronklike tekeningen en resinte ôfbyldingen wurde frij ynterpretearre ta nije objekten. Alle details floeie gear en komme ek werom yn tema’s út de makrowrâld: iepenbarstende sieddoazen, frjemde fruchten, blommen, fûgels, én it minsklik lichem.

Oer Mariëlle Gebben

Mariëlle Gebben (Snits, 1979) wennet en wurket yn Grins. Hja hat in master yn keunst en keunstmanagement fan de Ryksuniversiteit Grins en studearre yn maaie 2017 cum laude ôf oan de Fotoacademie Amsterdam. It ûneinige is wat har yntrigearret en se fielt har besibbe oan aventuriers, skriuwers en wittenskippers. In fersliten oankrûpknyn, de kosmos en de djipsee binne ynspiraasjeboarnen. Yn har fotostudio brûkt se papier, inket, farve, ljocht en ferskate materialen om de grinzen tusken ferbylding en werklikheid te ferkennen. Har oertsjûging is dat wat mear oft wy witte, wat minder dat we begripe.

“Ik bring dy The Flux.”

Yn Snits wurdt min ofte mear in oersjochseksposysje toand dy’t al har projekten oant no ta reflektearje. It boek Rabbit is it earste haadstik fan The Flux. The Flux is de imazjinêre werklikheid dy’t Mariëlle Gebben ferkent en mei har kamera ta libben ropt. As tarieding op it boek skreau se Genesis op ’e nij en liet se har harsens scanne. Mei Rabbit studearre se ôf. Yn 2018 krige Mariëlle fan it Grinzer Museum de kâns om in ynstallaasje yn The Wallhouse te meitsjen. De oare projekten fan Mariëlle Gebben dy’t yn dizze eksposysje te sjen binne, binne ‘Hashtag The Truth’, ‘Forever Chords’ en ‘The Unseen Imagines Itself’.

De eksposysje duorret oant en mei 13 maaie 2023.

Sjoch op www.baxkunst.nl en/of www.facebook.com/baxkunst foar mear ynformaasje.