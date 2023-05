Edukative en ûnderhâldende ‘Dei fan de Sealterfriezen’

Op 24 juny organisearje de Fryske Akademy en it Seeltersk Kontoor de Dai fon do Seelter op it Landgasthof Dockemeyer yn Ramsloh-Hollen. Sealterlanners en oare belangstellenden wurde útnûge om mei te dwaan.

Lêzingen oer de Sealterske taal en skiednis wurde ôfwiksele mei aktiviteiten as dûns, muzyk en kwissen. De dei wurdt organisearre yn trije talen: Heechdútsk, Platdútsk en fansels it Sealterfrysk.

Meidwaan is fergees. Nigethawwers kinne har oanmelde by Tjallien Kalsbeek op kalsbeek@saterland.de / 04498 940 100.

It deiprogramma:

09:30 Kofje en tee;

10:00 Bern wolkomje de dielnimmers;

10:15 Katharina Thomas – ûndersiker by Mercator/Fryske Akademy, Ljouwert, West-Fryslân: Minderheidstalen yn Jeropa – bêste ûnderfiningen en kânsen;

10.45 Menno Aden – skriuwer fan Oer de Fryske taal fan it Eastlauwersk Frysk/Eastfrysk kultuergebiet: Sealterfrysk yn ferliking mei de oare Eastfryske dialekten – Wat is Eastfrysk?

11:15 Kwis;

11:30 Eric Hoekstra en Bouke Slofstra – taalkundigen Fryske Akademy, Ljouwert, West-Fryslân: Sealterfrysk: grammatika en ferhâlding ta de oare Fryske lannen;

12:00 Middeismiel;

13:00 Ingeborg Remmers en Edith Sassen – leararen yn Sealterlân: Seeltersklopt;

13.30 Folksdûnsgroep Sealterlân;

13:45 Stephen Laker – taalkundige by Kyushu University, Fukuoka, Japan: De besite fan Deenske taalkundigen oan it Sealterlân yn 1972;

14:15 Skets;

14.30 Veronika Pugge en Henk Wolf – lektor Sealterfrysk / wittenskiplik amtner yn it Seeltersk kantoar fan de Oldenburgische Landschaft: Europeesk Referinsjeramt foar Talen;

15:00 De dielnimmers ferhúzje nei de Johanniterkapel yn Bokelesch;

15.30 Renate Lüken-de Vries – Gemeente Sealterlân: Rûnlieding en útlis fan de Johanniterkapel;

16:00 Ein by it besikerssintrum fan de Johanniterkapel;

17:00 Ein fan it programma.