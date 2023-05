Dûbeleksposysje ‘Nabij’ en ‘De kunst van bouwen’ yn Museum Nagele

Fan 1 juny o/m 3 septimber 2023 is yn Museum Nagele de dûbeleksposysje Nabij en De kunst van bouwen te sjen.

Nabij

Alle alve keunstners fan de QS2-groep hawwe har ynspirearje litten troch it wurktema ‘yntimiteit’; elk mei in eigen ‘hânskrift’. In stikmannich keunstners hawwe har mear liede litten troch it bouwen en boartsjen, mei as foarbyld de arsjitekt Aldo van Eyck dy’t in protte foar Nagele betsjut hat. De wurken binne meast makke mei tekstile materialen yn ferskillende techniken, mar ek oar materiaal wurdt tapast, lykas papier, rubber, hout. Der is twadiminsjonaal wurk en romtlik wurk te bewûnderjen.

In mienskiplik keunstwurk yn de foarm fan in saneamd byldboek sil in prominint plak yn de eksposysje krije. It boek lit fan alle dielnimmende keunstners ien of mear siden sjen mei as ûnderwerp ‘Leafde foar…’.

Oan de eksposysje wurkje mei: Inge Bosman, Anneke Ek, Liesbeth Klein, Marijke Ouwehand, Petra Gerner, Mieke Plug, Martha de Vos-Hunneman, Liesbeth Ouwerkerk, Mieke van Breda, Grietje van Wijk en Hilly Binksma.

De kunst van bouwen

Wim Zwijsen bout syn wurk soarchfâldich op. Mei akrylferve en pinne en inket tekenet er syn follys. Dat binne nuvere fantasijbousels. Hy makket ek gebrûk fan ôfbyldingen fan gebouwen, lykas it Stedelijk Museum, Guggenheim Museum én Museum Nagele. Se binne in oade oan de arsjitekt, respektyflik Benthem Crouwel, Frank Gehry en T. Taen en T. Nix. Zwijsen giet fierder mei in kollaazjetechnyk. Mei Meccano (Eitech)-ûnderdielen, printplaat en tekeningen op MDF komponearret er in nije wrâld. De keunst fan bouwen.

Keunstner Wim Zwijsen toant skilderijen, konstruksjetekeningen, tekeningen en follys fan 20 sm. oant 180 sm. heech.

Op 1 juny jouwe in stikmannich eksposanten om 16.00 oere in ynlieding by de dûbeleksposysje, ek foarpriuw fan de eksposysjes. De ynrin is fan 15.30 oere ôf. De ynlieding is foar elkenien tagonklik en de reguliere yntreeregeling is fan tapassing.

De iepening foar minsken dy’t útnûge binne, is op 4 juny.

Iepeningstiden: tongersdeis oant en mei sneins fan 13.00-17.00 oere. Sjoch foar mear ynformaasje op www.museumnagele.nl.