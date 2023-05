‘Spjalt’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. Sigrid skreau diskear in gedicht nei oanlieding fan it sluten fan kearnsintrales.

Sigrid Kingma: “Yn Dútslân binne okkerdeis de lêste trije kearnsintrales sletten, in beslút dat al makke wie flak nei’t it yn Fukushima misgie. Hoe wolle wy oan stroom komme? De diskusje oer enerzjy giet automatysk oer miljeu en duorsumens, mar ek oer feiligens. Beide kanten tagelyk op sjen, lykas de Stiennen Man, falt net ta.” De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân.

Spjalt

Nee, wy binne net lulk leave

wy binne it iens

oer dy gekke Dútsers

ruilje skjinne stroom foar

smoarge problemen

yn dyn takomst

Wy binne net bang leave

net as it wetter komt

yn dyn takomst

dan kinsto al lang swimme

earst noch lekker yn bad

No binne we wurch leave

wurch fan it tinken

oer dyn takomst

al dy marren

al dy beammen

al dy dammen

dy’t der komme moatte

de enerzjy dy’t ús dat kostet

Mar lekker koese pop

moarn wer in moaie dei.

Sigrid Kingma | Dichter fan Fryslân