De safolste generaasje (gedicht)

De safolste generaasje

Us heit wie in stillen ien

Opsluten yn himsels mei syn oantinkens

As hy wat sei, wie it somtiden:

It komt altyd oars út as datsto tinkst

en: moatst dy nea mei polityk bemuoie.

De stilte hong as in wolk

oer pleats en mem en bern

Geandewei waard my dúdlik

wêr’t it swijen weikaam

Twongen troch need hiene hy en syn heit,

myn pake dy’t ik nea kend ha,

keazen foar in partij,

wêrfan nei ’45 bliken die,

dat it in foute partij wie.

Us heit kaam der ôf mei in lichte straf,

mar syn libben lang hat hy him bedondere field

yn machtleas ferset tsjin de ‘hege hearen’.

It swijen hat him trochjûn yn ’e bern

En bernsbern?

Pieter van der Zwaag | Streekdichter fan Noardeast-Fryslân