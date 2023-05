Bonaire easket aksje fan Nederlân yn klimaatoanpak

De Nederlânske oerheid docht te min om ynwenners fan Bonaire tsjin de gefolgen fan klimaatferoaring te beskermjen. Dat skriuwt Greenpeace mei sân ynwenners fan it Karibysk eilân. Dêrom stelle se de Nederlânske steat in lêste eask.

Troch in brief, dy’t as lêste warskôging jildt foardat in rjochtsaak oanspand wurdt, easkje de ynwenners rjochtfeardigens. Greenpeace en de ynwenners fan Bonaire hawwe premier Rutte oant ein septimber de tiid jûn om aksje te ûndernimmen. “Wy wolle klimaataksje foar hiel Nederlân. Mar dy aksje bliuwt út”, skriuwt Greenpeace. Neffens dy organisaasje docht de Steat gjin ûndersyk nei de gefolgen fan klimaatferoaring op it eilân, bestiet der gjin wet- of regeljouwing dy’t ynwenners tsjin de gefolgen fan klimaatferoaring beskermet en binne der boppedat gjin finansjele middels beskikber steld.

“As de wrâldwide útstjit net bot nei ûnderen brocht wurdt, driget Bonaire hurd rekke te wurden. Ein dizze iuw soe in fiifde part fan Bonaire oerstreame kinne, mei dêrûnder parten fan de haadstêd Kralendijk”, is te lêzen yn in ferklearring fan de miljeu-organisaasje. Dêrom is it no tiid foar aksje, sizze de oankleiers. Omdat de temperatuer fan de oseaan feroaret, ferdwine de fisken en dat hat gefolgen foar de ekonomy en fiedselfoarried fan it eilân. Op Bonaire is gjin grutte yndustry en dus gjin útstjit. Yn lannen mei yndustriële fabriken moat de útstjit omleech, dêr kin allinnich it Nederlânsk regear wat oan dwaan, sizze de ynwenners fan Bonaire.

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hearre sûnt 10 oktober 2010 offisjeel by Nederlân. Se wurde sjoen as ‘bysûndere gemeenten’ en hawwe dêrom in aparte status. Yn in skriftlike reaksje op de brief lit minister Rob Jetten fan Klimaat en Enerzjy witte dat “de urginsje fan de klimaatoanpak op it eilân dúdlik is”. De minister is fan doel om mei de saneamde Klimaattafel Bonaire oan ’e slach te gean om it eilân “duorsum en warber tsjin de gefolgen fan klimaatferoaring te meitsjen.”

Earder minister Ed Nijpels is foarlûker fan dy Klimaattafel. Hy konkludearre begjin ôfrûne wike yn de NRC dat it de bysûndere gemeenten yn Karibysk Nederlân “ûntbrekt oan personiel, finansjele middels én kennis om klimaatbelied op te setten”. “It Ryk moat syn ferantwurdlikheid nimme”, seit Nijpels tsjin de krante.