(Berne)kolleezjes oer Ketikoti op snein 21 maaie

Mei Ketikoti wurdt it ôfskaffen fan de slavernij betocht en fierd. Ketikoti betsjut ‘kettingen ferbrutsen’. Yn oanrin nei it Surinaamske feest (op 1 july) organisearret it Prinsessehof op snein 21 maaie, yn gearwurking mei it Frysk Museum, twa kolleezjes oer it Surinaamske befrijingsfeest én it ôfskaffen fan de slavernij.

Yn ’e moarn komme bern yn ’e kunde mei Ketikoti yn in spesjaal bernekolleezje yn it Frysk Museum. Yn ’e middei giet dr. Leo Balai de djipte yn foar folwoeksenen yn Keramykmuseum Prinsessehof. Oanmelde en ynformaasje fia princessehof.nl/ketikoti.

Bernekolleezje

Yn it spesjale bernekolleezje lit dr. Balai bern mei Ketikoti yn ’e kunde komme. Yn Nederlân wurde in protte ferskillende feesten fierd: fan in jierdeifeestje oant karnaval en fan Sineesk nijjier oant in brulloft. By de measte fan dy fieringen wurdt omtinken oan fleurige dingen jûn, mar der wurde ek feesten fierd om foarfallen te betinken – lykas Ketikoti. Hoe fiert men eins eat dat in pynlike lading hat? Wat is Ketikoti krekt? En soe Ketikoti in nasjonale feestdei wurde moatte? It bernekolleezje bwgjint om 11.30 oere yn de teäterseal fan it Frysk Museum en duorret likernôch ien oere.

Folwoeksenen

Om 14.30 oere giet Balai de djipte yn, yn it kolleezje foar folwoeksenen. Hy nimt besikers mei yn it dielnimmen fan Nederlân oan de trans-Atlantyske slavehannel en fertelt mear oer it ôfskaffen fan de slavehannel yn 1863 (Ketikoti). Hy giet ek op de betsjutting yn fan de resinte ekskuzen foar it Nederlânske dielnimmen oan de slavehannel. It kolleezje wurdt yn it atelier fan it Prinsessehof holden.

Oer Dr. Leo Balai

Dr. Leo Balai (Paramaribo, 1946) is histoarikus en skriuwer, mei spesjaal omtinken foar de skiednis fan de slaveskippen mei de trans-Atlantyske slavehannel. Yn 2011 promovearre Balai op it proefskrift Het slavenschip Leusden. De Leusden wie ien fan de lêste slaveskippen fan de WIC dy’t ûnfrije minsken ferfierden. De ûndergong fan it skip is fan grutte ynternasjonale betsjutting, benammen fanwegen de moard op de neamde slaven. Op www.leobalai.com is mear te lêzen.

It Prinsessehof organisearret de Ketikotikolleezjes yn it ramt fan de útstalling Feest!. Mei dy grutte útstalling lit it museum sjen hoe’t yn hiel Nederlân feest fierd wurdt, fan karnaval en Ketikoti oant Divali en Eid al-Fitr. Op 1 july fiert it museum ek Ketikoti oan ’e hân fan in feestlik programma mei ûnder oaren in famyljewurkatelier en in temarûnlieding.