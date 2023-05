Bergjen Lancaster ED603 set begjin septimber útein

Begjin septimber wurdt begûn om it wrak fan in Lancaster te bergjen dat in stikmannich kilometers fan Breesândyk yn de Iselmar leit. Nei alle gedachten duorret it bergjen fjouwer oant fiif wike, ôfhinklik fan de waarsomstannichheden. Faaks wurde der tusken de wrakstikken noch stoflike rêsten fan de trije miste bemanningsleden fûn.

De berging wurdt dien yn it ramt fan it Nasjonaal Programma berging fleantúchwrakken fan it ministearje fan Ynlânske Saken. Yn opdracht fan de gemeente Súdwest-Fryslân lit it ministearje fan Definsje it wurk dwaan troch Leemans Speciaalwerken.

Lancaster ED603

De bemanningsleden fan de Folendamske fiskkotter VD-64 fûn as earste yn ’e simmer fan 1995 spoaren fan it wrak op ’e Iselmarboaiem. Sy hellen in motor boppe wetter en setten dy nei it fuortheljen fan in registraasjeplaatsje wer oerboard. De gegevens op it plaatsje blieken by de lofter bûtenmotor fan Lancaster ED603 te hearren. Dûkers fan Definsje hawwe dêrnei de krekte lokaasje bepaald en fêststeld dat der wierskynlik noch stoflike rêsten oan board binne.

De Lancaster ED603 rekke yn 1943 skansearre by in oanfal op de Dútske stêd Bochum. Op de weromwei nei Ingelân ta skeat in Dútske nachtjager it tastel del. De lichems fan fjouwer bemanningsleden spielden oan, mar de oare trije binne nea fûn.

Ut respekt foar neibesteanden

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders en de gemeenteried fan Súdwest-Fryslân wolle it fleantúchwrak bergje. “Neibesteanden hawwe frege om de stoflike rêsten fan harren famyljeleden te bergjen om sa in lêste rêstplak te krijen”, fertelt Petra van den Akker, wethâlder Kultuer. “It kolleezje en de ried stypje dat út respekt foar de neibesteanden. Soarchfâldigens stiet dêrby foarop. De bemanningsleden hawwe de ultime priis betelle, sadat wy ek hjoed-de-dei noch yn frijheid libje kinne. Boppedat kinne de neibesteanden sa weardich fan har ferstoarne dierberen ôfskied nimme. Ik bin bliid dat wy no ta bergjen oergean kinne.”

Nasjonaal Programma bergjen fleantúchwrakken

De berging makket diel út fan it Nasjonaal Programma berging fleantúchwrakken. Gemeente Súdwest-Fryslân is opdrachtjouwer. It ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes (BZK) en it ministearje fan Definsje stypje de gemeente by de berging mei jild en advys. It Nasjonaal Programma berging fleantúchwrakken sette yn 2019 útein foar de berging fan sawat tritich fleantugen dêr’t de kâns grut by is dat der noch stoflike rêsten fûn wurde. Dat programma is start om oan de lang koestere winsk fan neibesteanden temjitte te kommen om harren miste famyljeleden in grêf jaan te kinnen en om wissens oer harren lot te krijen.