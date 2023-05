Bekend meitsjen Libris Literatuerpriis moandei yn ‘Nieuwsuur’

Moandeitejûn 8 maaie docht it tv-programma Nieuwsuur streekrjocht ferslach fan it bekend meitsjen fan de winner fan de Libris Literatuerpriis 2023. Yn Felix Meritis te Amsterdam makket histoarikus Beatrice de Graaf, dit jier de foarsitter fan de sjuery, buorkundich wa’t fan de seis nominearre skriuwers mei de eare en € 50.000 prizejild ôfset. It is de tritichste kear dat de Libris Literatuerpriis útrikt wurdt.

De seis nominearre skriuwers komme yn Nieuwsuur oan it wurd yn in stikmannich reportaazjes. Dêrnei folget it bekend meitsjen fan de winner. Nieuwsuur-presintator Jeroen Wollaars sil op it poadium in fraachpetear mei de winner hâlde.

It giet diskear om:

Anjet Daanje, Het lied van ooievaar en dromedaris;

Oek de Jong, Man zonder rijbewijs;

Donald Niedekker, Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost;

Yves Petry, Overal zit mens;

Peter Terrin, De gebeurtenis;

Peter Zantingh, Tussentijds.

Ferline jier wûn Mariken Heitman de Libris Literatuerpriis mei Wormmaan.

Nieuwsuur (NOS/NTR), moandei 8 maaie 2023 21.30 oere, NPO 2.