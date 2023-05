Anjet Daanje wint Libris Literatuerpriis 2023

Skriuwster Anjet Daanje hat de Libris Literatuerpriis 2023 ûntfongen foar har roman Het lied van ooievaar en dromedaris. Heechlearaar en histoarikus Beatrice de Graaf, foarsitter fan de sjuery, makke de winner moandeitejûn bekend yn kultuerhûs Felix Meritis yn Amsterdam.

De sjuery keas unanym foar de “roman fan ynternasjonale alluere dy’t grins en sjenre oerstiget”. Frou De Graaf neamde it boek in oade oan de ferbylding en oan de literatuer sels. Frou Daanje ûntfong de priis – in sjek fan 50.000 euro – út hannen fan steatssekretaris fan Kultuer en Media Gunay Uslu.

Daanje draacht de priis op oan Emily Brontë, de Britske skriuwster út de njoggentjinde iuw dy’t as ynspiraasje foar har roman tsjinne. “As sy Wuthering Heights net skreaun hie, dan hie ik myn roman net skreaun.”‘

Het lied van ooievaar en dromedaris giet oer Eliza May Drayden, skriuwster fan in opskuor jaande roman yn it Yorkshire fan de njoggentjinde iuw. Yn har libben waard har boek ferhune, mar yn de desennia dêrnei groeide it mear en mear ta in masterwurk út.

De sjuery fan de Libris Literatuerpriis omskreau Daanje’s roman yn it sjueryrapport as ‘in fassinearjende literêre syktocht dy’t de lêzing meifiert fan it 19e-iuwske Yorkshire, fia de Earste Wrâldoarloch yn Pikardië en dan wer werom nei Ingelân om te einigjen yn it 21-iuwske Grins”.