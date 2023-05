300.000 jier âlde fuotleasten fan de homo heidelbergensis ûntdutsen yn Dútslân

Dútske ûndersikers hawwe by it plak Schöningen yn Noard-Dútslân 300.000 jier âlde minsklike fuotleasten fûn. It binne neffens de wittenskippers fan de Universiteit Tübingen en it Senckenberg Undersykssintrum en Natuermuseum yn Frankfurt de âldste minsklike fuotleasten fan it lân.

Se binne nei alle gedachten fan trije fertsjintwurdigers fan de homo heidelbergensis, in útstoarne minskesoarte en direkte foarfaar fan de neandertaler en de iere moderne minske. De heidelbergminske libbe fan likernôch 500.000 oant 200.000 foar it begjin fan de jiertelling. De ûndersikers fûnen de spoaren op in plak dêr’t yn dy tiid in mar lei, mei bjirke- en dinnebosken en gerslân deromhinne. Se binne wierskynlik ôfkomstich fan twa bern en in folwoeksene. Oaljefanten, noashoarnen en oare grutte sûchdieren lieten yn de sompige wâlen fan de mar ek ôfdrukken efter. De fynst befêstiget neffens de ûndersikers dat dy minskesoarte om marren en rivieren hinne libbe, dêr’t wetter en iten te finen wiene.

Britske wittenskippers fûnen yn 2013 oan de kust fan Norfolk minsklike fuotleasten fan 800.000 jier âld. Dy fynst gie hast daliks wer ferlern. De wittenskippers wisten noch wol ôfjitsels en 3D-opnamen te meitsjen foardat de printingen troch de eb- en floedwurking útwiske waarden.

De alderâldste fuotprinten fan minske-eftigen binne foar safier bekend yn 2001 op Kreta fûn. Dy soene goed seis miljoen jier âld wêze.