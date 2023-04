Ynspiraasje foar Frysk en meartalich ûnderwiis

Om ynspiraasje op te dwaan foar it fak Frysk kamen ôfrûne woansdei sa’n 275 ûnderwiisminsken byinoar foar it evenemint WOW Frysk ûnderweis. Leararen, dosinten en meiwurkers út alle ûnderwiissektoaren (foarskoalsk, primêr, fuortset en spesjaal ûnderwiis, mbû en hbû) wiene dêrfoar nei Blauhús kommen, dêr’t yn de tsjerke en oare gelegenheden it lesjaan yn it Frysk it ûnderwerp fan de dei wie.



De grutte belangstelling foar it evenemint lit sjen dat yn it ûnderwiis it Frysk libbet. Skoallen en organisaasjes út alle ûnderwiissektoaren sette har yn foar it fuortsterkjen fan de posysje fan de Fryske taal. Sa wurkje se mei-inoar oan it Frysk en de trochgeande learline: fan pjut oant promovendus.

Taalskerp lesjaan

It tema fan de dei wie ‘Taalskerp lesjaan’. It is fan belang om omtinken te hawwen foar de talige en kulturele eftergrûn fan bern yn ‘e klasse. De thústaal is in opstap om oare talen te learen. De dielnimmers koene aktyf yn lytsere groepen op ferskillende plakken yn it doarp ûnder mear kennis opdwaan oer hoe’t se by learlingen berikke kinne dat se nocht oan lêzen krije en hâlde en hoe’t de feardichheid yn it lêzen te fergrutsjen is. Dêrneist wiene der ek lessen oer it brûken fan it Frysk by oare fakken (mei de Fak Taal Formule) en it ynsetten fan sjongen of poëzy yn de lessen.

Gearwurking

It evenemint yn Blauhús makke diel út fan it projekt Taalplan Frysk 2030. Dêr wurdt yn wurke oan de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. De provinsje set him dêrfoar yn mei taal- en ûnderwiisynstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Underwiisburo Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Sjoch foar mear ynformaasje oer Taalplan Frysk 2030 op: www.taalplan.frl.