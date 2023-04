Ynskriuwing foar Liet 2023 is iepen

Frysk sjongfestival op 19 oktober

De ynskriuwing foar it Frysk sjongfestival Liet 2023 is dizze wike iepene. Muzikanten dy’t meidwaan wolle, kinne foar moandei 3 july in orizjineel liet ynstjoere. It liet moat yn it Frysk of yn in Fryske streektaal skreaun wêze. Ynskriuwe foar Liet 2023 kin fia de site www.liet.frl.



De finale fan Liet is op tongersdei 19 oktober 2023 yn poppoadium Neushoorn te Ljouwert.

It sjongfestival hat ek dit jier ien foarwedstriid. Ut de ynstjoeringen beoardielet in faksjuery hokker fyftjin lieten harren dêrfoar kwalifisearje. Dêr wurde filmkes fan op de webside fan Liet set en it publyk kin dêrop stimme. De acht lieten mei de measte stimmen geane troch nei de finale. “Wy hoopje dat de Fryske muzikanten wer in soad ynspiraasje ha en moaie nije lieten skriuwe en dy mei ús diele”, seit produksjelieder Tjallien Kalsbeek.

Neist de acht finalisten dogge ek bekende Fryske muzikanten mei foar it cross-overprogramma fan Liet. Dy sille yn keppels fan twa nije Fryske lieten skriuwe en opfiere. Neffens Liet-foarsitter Frans Veltman binne de minsken grutsk op de Fryske taal: “Dat kinst sjen trochdat der in soad Frysk skreaun wurdt op social media lykas Facebook. It Frysk fertsjinnet in plak op it poadium. Liet wol Fryske muzikanten útdaagje om dêrop yn te spyljen en harren dêr in poadium foar te bieden.” De winner fan Liet sil Fryslân fertsjintwurdigje op Liet Ynternasjonaal. Dat stiet foar 2024 pland.