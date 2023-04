Wurkatelier doarpsargiven op ynternet

Doarpen en stêden binne har hieltyd mear bewust fan de wearde fan lokale erfgoedynformaasje. In protte doarpen en stêden kieze derfoar om dy ynformaasje fia sosjale media te fersprieden. Mar no is der in better alternatyf, it opsetten fan in echt doarps- of stedsargyf op ynternet mei it nije ErfgoedCMS. Dat digitaal argyfsysteem is spesjaal ûntwurpen en ûntwikkele om doarpen en stêden te helpen mei it feilichstellen en ûntsluten fan harren lokale erfgoedynformaasje.

Om út te lizzen hoe’t it ErfgoedCMS wurket en wat de mooglikheden binne, wurde regelmjittich op de woansdeitejûn fergeze doarpsargyf-wurkateliers op ynternet organisearre. It earstfolgjende wurkatelier is hjoed, woansdei 19 april om 19.30 oere. Alle bysûnderheden fan in online doarps- en stedsargyf wurde útlein en demonstrearre en der is in protte romte om fragen te stellen.

Njonken histoaryske kommisjes en hiemkundeferieningen wurdt ek elkenien dy’t gewoan ynteressearre is yn it opsetten fan digitale argiven fan herte útnûge om diel te nimmen. Oanmelde kin fia it kontaktformulier op www.erfgoedcms.nl.

Besjoch in ympresje fan de mooglikheden fan it ErfgoedCMS: