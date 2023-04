Wenningbou-ôfspraken foar Fryslân

De Fryske gemeenten, de Provinsje Fryslân en de minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering hawwe ôfrûne tongersdei ôfspraken oer wenningbou makke. Dy jilde foar in langjierrige gearwurking tusken gemeenten, provinsje en it Ryk. Mei dy ôfspraken wurde de krêften bondele om de wenningbou yn Fryslân mei faasje oan te pakken. De oerheden wurkje dêrby gear mei wenningkorporaasjes, hierdersorganisaasjes, merkpartijen, soarchpartijen en oare maatskiplike partners.

Oant en mei 2030 sille yn Fryslân sa’n 17.500 wenten boud wurde. De dynamyk fan it plattelân is dêr útgongspunt by. Der binne in soad lytse wenningbouprojekten dy’t mei-inoar in wichtige bydrage leverje oan de wenningbou-opjefte en de leefberens. It Ryk sil him ynspanne om de lytsere projekten ek mei subsydzjes te stypjen.

Foar en mei alle regio’s (Ljouwert, Noardeast, Noardwest, Súdeast, Súdwest en de Fryske Waadeilannen) binne ôfspraken makke oer it tal wenten en de ferdieling dêrfan oer de gemeenten. Spesifyk foar de Fryske oanpak is it omtinken foar ynnovaasjes op it mêd fan sirkulêre bou, yndustrieel bouwen en biobased bouwen. De ôfspraken wurde alle jierren evaluearre en as dat nedich is op ’e nij besjoen.