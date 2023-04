Waarpraatsje: Wykein sa goed as drûch

DE JOUWER – Nei in kreaze freed sjocht it waar der foar dit wykein ek goed út. Nije wike wurdt it noch better.

Freedtenacht kin der op guon plakken damp ûntstean. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige noardeastewyn. De temperatuer leit krekt boppe it friespunt.

Sneon liket it drûch te bliuwen, mar it is min te sizzen hoefolle oft de sinne skine sil. De kâns op in (foar in part) berûne loft is ek oanwêzich. De noardewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch krêftich. Mei 11 graden is it oan de frisse kant.

Snein feroaret der net in soad. De sinne hat it miskien dreech en by in matige noardewyn wurdt it wer 11 graden.

Moandei giet de matige wyn wat mear nei it noardeasten en is de kâns op sinne wat grutter. Mei 13 graden wurdt it wat nofliker.

Jan Brinksma