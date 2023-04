Waarpraatsje: Tebekset

DE JOUWER – Nei in pear kreaze en drûge dagen, sjocht it waar der foar tongersdei en freed wat minder goed út.

Woansdeitenacht is it op in soad plakken noch helder. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige sudewyn. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Tongersdei rekket de loft berûn en yn ‘e middei set it op in reinen. De sudewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei in graad of 8 is it kâld foar de tiid fan it jier.

Freed is it ek skier en dan kin der ek wer wat reinwetter falle.

Jan Brinksma