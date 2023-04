Waarpraatsje: Skrousk maitiidswaar

DE JOUWER – It wol dit jier net rjocht mei de maitiid. In hiel soad noflike dagen hawwe wy noch net hân en it is ek wiet. Dizze wike wurdt it net folle better, mar letter yn ‘e wike sil it wol wer wat mylder wurde.

Moandeitenacht kin der noch in bui falle en mei 4 graden is it kâld. De noardwestewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet mear wyn.

Tiisdei sjogge wy de sinne miskien wer efkes, mar op in soad plakken sil de loft foar it grutste part berûn wêze. De wyn komt wer út it noardwesten en is matich, mar by de kust lâns is it in stik rûziger. Mei 9 graden is it skrousk en te kâld foar de ein fan ‘e gersmoanne.

Woansdei feroaret der neat oan it waar.

Jan Brinksma